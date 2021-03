Per un ipermercato di prossima apertura a Sora per il gruppo Ali, si cerca personale. L’azienda, presente in Italia e in Francia, si sta espandendo e presto aprirà un nuovo punto vendita in provincia di Frosinone. Scopriamo insieme cosa bisogna fare per candidarsi, quali sono i requisiti richiesti e le figure ricercate.

Sora, Ali aprirà un impermercato: le figure richieste

Le tipologie di figure ricercate sono differenti, tra cui cassieri, scaffalisti e banconisti. I requisiti sono quelli di esperienza, patente B ed essere automuniti, avere l’attestato HACCP, disponibilità a turni feriali e festivi. Iniziale contratto a tempo determinato. Ma scopriamo nello specifico gli annunci per ogni posizione.

Addetti/e cassa e rifornimenti scaffali settore gdo

Ali Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Roma, ricerca per conto di importante Gruppo settore GDO, per prossima apertura, ADDETTI/E ALLA CASSA E RIFORNIMENTO SCAFFALI PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI (oppure full time, da valutare) CON DISPONIBILITÀ A LAVORO SU TURNI,GIORNI FERIALI E FESTIVI.

Zona di lavoro: Sora (FR)

Tipo di contratto: iniziale tempo determinato in somministrazione 24 ore settimanali.

Preferibile in possesso di CERTIFICAZIONE HACCP.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione

CLICCA QUI PER CANDIDARTI

Addetti/e banco gastronomia settore gdo

Ali Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Roma, ricerca per conto di importante gruppo settore GDO, per prossima apertura, ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA con pregressa esperienza nella mansione.

Preferibile già in possesso di CERTIFICAZIONE HACCP.

Richiesta disponibile part-time e/o full time, lavoro su turni giorni feriali e festivi.

Zona di lavoro: Sora (FR)

Tipo di contratto: iniziale tempo determinato in somministrazione.

CLICCA QUI PER CANDIDARTI

Addetti/e reparto ortofrutta gdo

Ali Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Roma, ricerca per Ipermercato di prossima apertura, ADDETTI/E REPARTO ORTOFRUTTA 24 ORE SETTIMANALI (oppure full time, da valutare) CON DISPONIBILITÀ A LAVORO SU TURNI,GIORNI FERIALI E FESTIVI.

Zona di lavoro: Sora (FR)

Tipo di contratto: iniziale tempo determinato in somministrazione 24 ore settimanali (o Ft da valutare)

Preferibile in possesso di attestato HCCP

Richiesta patente B, automuniti e pregressa esperienza nella mansione.

CLICCA QUI PER CANDIDARTI

Addetti/e reparto macelleria settore gdo

Ali Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Roma, ricerca per conto di importante gruppo settore GDO, per punto vendita di prossima apertura, ADDETTI/E AL REPARTO MACELLERIA CON ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE.

Preferibile già in possesso di CERTIFICAZIONE HACCP.

Richiesta disponibile part-time e full time, lavoro su turni giorni feriali e festivi.

Zona di lavoro: Sora (FR)

Tipo di contratto: iniziale tempo determinato in somministrazione, finalizzato inserimento definitivo.

CLICCA QUI PER CANDIDARTI