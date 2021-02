Poco prima delle 12 di ieri, a Fiumicino, gli agenti del commissariato Fiumicino hanno arrestato A. G. di 45 anni per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’intervento

I poliziotti recatisi in via dei Nautili per la segnalazione di una persona con intenti suicidi, hanno trovato invece un uomo in stato di agitazione che, alla richiesta di farsi visitare da personale sanitario, li ha aggrediti.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, 27 febbraio 2021, in via dei Nautili.

FOTO DI REPERTORIO