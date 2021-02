Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza per istituire la zona arancione nei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e crescita dei casi da Covid 19.

SARA’ IN VIGORE DA LUNEDI’ 1 MARZO 2021, RESTANO ZONA ROSSA COMUNI DI TORRICE E MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Restano ferme le misure già dettate per i Comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano (zona rossa). Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 1 marzo 2021 e per i 14 giorni successivi. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Di seguito, l’ordinanza: ordinanza