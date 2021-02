Gra, autista di un camion si sente male mentre guida: traffico intenso

Malore improvviso mentre guidava il camion. È successo al conducente sul Grande Raccordo Anulare. Chiusa una corsia e traffico intenso.

Si sente male alla guida di un camion: lunghe file sul Gra

Sull’A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, in carreggiata esterna, il transito è temporaneamente limitato alle corsie di marcia ed emergenza al km 42,800, per la presenza di un mezzo pesante fermo sulla corsia di sorpasso per malore del conducente.

Sul posto sono presenti i soccorsi medici del 118, personale Anas e delle Forze dell’Ordine.