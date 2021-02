La primavera anticipata proseguirà imperterrita nelle province di Roma e Frosinone anche nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 marzo 2021. In attesa di un possibile, colpo di coda della stagione invernale (nelle prossime giornate diversi modelli parlano infatti di un nuovo abbassamento delle temperature e di qualche, possibile pioggia), saranno ancora una volta il sole ed il bel tempo a rubare la scena nelle prossime 48 ore, in quello che si prospetta come un ulteriore assaggio della bella stagione. Sarà una due giorni caratterizzata da un cielo terso, con qualche piccolo accenno di variabilità che, ad ogni modo, non scalfirà il quadro generale. Particolare attenzione bisognerà prestare a qualche banco di nebbia, che potrebbe fare la sua comparsa nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 marzo 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 1 marzo:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 6° C; max 18° C. Venti: deboli

Martedì 2 marzo:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 5° C; max 16° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 1 marzo:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 4° C; max 17° C. Venti: deboli

Martedì 2 marzo:

Notte: Sereno con foschia

Mattina: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 3° C; max 17° C. Venti: deboli