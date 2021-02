Acea riporta sul suo sito che, in data 2 marzo 2021, si verificherà una sospensione idrica programmata nel comune di Tivoli.

Tivoli, sospensione idrica programmata

“Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in Via della Serena, martedì 2 marzo dalle ore 09:00 alle 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Tivoli. In particolare le zone interessate sono:

via della Serena, via Ancona, via Emilia, via Toscana e zone limitrofe

“Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116″, è quanto si apprende da Acea.

