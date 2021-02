Dalle ore 22 di mercoledì 3 verrà chiusa al traffico la carreggiata del Ponte della Magliana in direzione di Roma centro per il completamento dell’ultima fase dei lavori di riqualificazione. La chiusura al traffico dei veicoli e dei mezzi pubblici sarà in vigore fino al 2 aprile.

Dalle 22 del 3 sarà consentito, quindi, il transito dei veicoli e dei mezzi pubblici sulla carreggiata in direzione dell’aeroporto di Fiumicino.

Completati gli interventi sulla parte strutturale del Ponte, coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici, sullo spartitraffico danneggiato che è stato interamente sostituito, riqualificato il manto stradale, la pista ciclabile con la nuova segnaletica che sarà apposta nei prossimi giorni, la rete idraulica con l’impermeabilizzazione della struttura, effettuata la manutenzione dei giunti di dilatazione, sono state sostituite tutte le barriere di sicurezza e sarà riqualificata la segnaletica stradale.

La scelta di effettuare gli interventi in questo periodo dell’anno è dovuta al minor impatto dei flussi di traffico, dovuti all’emergenza Covid-19 e all’attuale regime di smartworking per gran parte dei cittadini, con l’obiettivo di completare la riqualificazione di entrambe le carreggiate del Ponte prima del Gran Premio di Formula E in vista di altri importanti eventi sportivi per la città come l’Europeo di calcio 2021.

Anche in questa ultima fase dei lavori, per consultare le variazioni dei percorsi degli autobus è possibile consultare il sito di Atac, anche sui canali interattivi della piattaforma InfoAtac e sul sito di Roma Servizi per la Mobilità.

