“Superati la quota dei 400 mila vaccini somministrati nel Lazio. L’Hub vaccinale presso l’area Lunga Sosta dell’aeroporto di Fiumicino ha superato quota 15 mila vaccini.

Dalla prossima settimana al via le prenotazioni riservate alla fascia over 70, mentre prosegue la presa in carico dei vulnerabili”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

Foto di repertorio