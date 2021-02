Così il sindaco Daniele Natalia sulla sua pagina ufficiale Facebook: “Questi sono i dati ufficiali ASL aggiornati ad oggi della situazione epidemiologica ad Anagni. Aggiornamenti da Anagni

Nonostante il numero di positivi attuali – cui auguriamo una pronta guarigione – sia relativamente contenuto rispetto ad altre zone della nostra Provincia, non dobbiamo abbassare la guardia ed anzi è ora, in un momento oggettivamente difficile per tutti, che bisogna rispettare maggiormente le regole.

Proprio perché finora siamo stati “responsabili” e in parte anche “fortunati” non possiamo permetterci comportamenti irresponsabili.

Ecco perché ho richiesto un aumento dei controlli, specie nel fine settimana; ma allo stesso tempo chiedo la collaborazione di ogni cittadino che anche solo indossando la mascherina e mantenendo le giuste distanze contribuisce a combattere il virus. Forza Anagni, insieme supereremo questa brutta parentesi!”