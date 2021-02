Appartamenti in affitto a Tivoli per studenti e lavoratori

Ad una trentina di chilometri dal centro di Roma, Tivoli è un comune tra i più gettonati da coloro che lavorano o studiano nella Capitale ma preferiscono vivere in un’area più tranquilla, dotata di tutti i servizi. Occorre fare alcune valutazioni, in quanto se è vero che gli appartamenti in affitto a Tivoli sono numerosi, è altrettanto vero che conviene sempre valutare alcuni aspetti prima di mettersi alla ricerca di una soluzione abitativa. La zona infatti può fare una grande differenza, sia in termini di vivibilità che di costi, dunque prima di tutto vale la pena informarsi ed avere le idee chiare in modo da capire dove circoscrivere la propria ricerca.

Vivere a Tivoli: le zone migliori per lavoratori e studenti

I lavoratori e gli studenti cercano spesso delle soluzioni abitative in affitto e Tivoli da questo punto di vista vanta un’offerta molto varia. In questo comune è infatti possibile trovare un po’ di tutto: dal monolocale alla casa di ampia metratura, dal centro alle zone più periferiche. Ecco alcuni consigli per individuare la soluzione giusta per le proprie esigenze.

Appartamenti in centro

Nel centro di Tivoli si trovano appartamenti di varie tipologie e questa è senza dubbio la zona più prestigiosa della città: quella servita meglio ed in grado di offrire qualsiasi tipologia di comfort. Il bello di vivere nel centro di questo comune è che si possono avere tutti i servizi a portata di mano, non mancano le aree verdi ed il traffico non è certo paragonabile a quello di una grande città. Nel centro di Tivoli, dunque, si vive decisamente bene ma trattandosi della zona più prestigiosa i prezzi degli affitti sono ovviamente più elevati. Conviene dunque valutare pro e contro, tenendo presente che allontanandosi leggermente si riesce sicuramente a risparmiare ma il numero dei servizi e le comodità calano sensibilmente.

Appartamenti nelle zone semi centrali

Gli appartamenti in affitto nelle zone semi-centrali di Tivoli hanno dei prezzi più bassi, ma bisogna ammettere che in quanto a comfort abitativo e servizi non ci si può lamentare. Appena fuori dal centro inoltre si gode di una maggior tranquillità ed aumentano anche le aree verdi, dunque vale la pena prendere in considerazione anche le soluzioni abitative non proprio centrali. Naturalmente i servizi sono meno numerosi, ma comunque sufficientemente soddisfacenti.

Appartamenti in periferia a Tivoli

Gli appartamenti in periferia sono quelli maggiormente gettonati dai pendolari, dagli studenti e dai lavoratori. Innanzitutto perché il prezzo è decisamente competitivo: il canone mensile è infatti inferiore rispetto a quello previsto per gli immobili ubicati in prossimità del centro. Oltre a questo, la periferia offre dei vantaggi non da poco ai pendolari, in quanto meno trafficata e più comoda per chi deve prendere la tangenziale, il treno o l’autostrada. Vivere in periferia a Tivoli significa certamente avere meno servizi nelle immediate vicinanze, ma questo è un dettaglio che per molti non fa una grandissima differenza. Vanno valutati dunque pro e contro anche in questo caso, perché ognuno ha esigenze diverse: l’importante è non sottovalutare nessun aspetto.