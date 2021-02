Continuiamo ad osservare tutte le misure anti-contagio da Covid-19: indossiamo le mascherine, manteniamo il distanziamento e laviamo le mani frequentemente. Siamo in attesa della nuova data dall’ASL per concludere lo screening.

Colgo l’occasione per ringraziare ancora l’ASL Roma 5 per l’eccellente lavoro svolto a Valle Martella, il Dirigente scolastico e la Protezione Civile per la consueta collaborazione e il Centro Anziani di Valle Martella per aver messo a disposizione gli spazi”.