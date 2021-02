Province Roma e Frosinone, 46 centraline superano i limiti di PM10

Frosinone e provincia, ecco il report di ieri, 25 febbraio 2021, sulla qualità dell’aria di Arpa Lazio.

La situazione: 46 centraline hanno superato il limite di legge per il PM10

Nella fattispecie sono ben 46 le centraline, come si legge anche sul profilo Twitter di Arpa Lazio, che hanno superato i limiti di legge per PM10. 9 In provincia di Viterbo, 1 in provincia di Rieti, 12 nel comune di Roma, 9 nella provincia di Roma. 10 nella provincia di Frosinone e 5 nella provincia di Latina.

Ecco la tabella:

Tutte quante le zone evidenziano il superamento del valore limite giornaliero del PM10 previsto dalla normativa vigente e del numero dei giorni consentiti nell’arco dell’anno del PM10 previsti dalla normativa vigente.

N.B. Colleferro fa parte della Città Metropolitana di Roma e non della provincia di Frosinone, ma per questioni tecnico-organizzative interne all’Arpa, viene rilevata accorpata ai report provenienti dalla Ciociaria.