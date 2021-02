Da lunedì 1 marzo 2021 partirà la campagna vaccinale negli studi dei medici di base. A comunicarlo è l’Asl anche se, come riferito dall’Assessore D’Amato, non stanno mancando le polemiche.

D’Amato: “Siamo in guerra, chi si defila è un disertore”

La Regione Lazio destinerà agli studi medici familiari 80 mila dosi di vaccino. Un numero impressionante ma necessario, visto che l’obiettivo è quello di vaccinare contro il Covid più persone possibili.

Difatti, da lunedì 1 marzo 2021, partirà la campagna vaccinale da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG) che potranno vaccinare i propri pazienti nati nel 1956 (65enni) con vaccino Astrazeneca.

Come viene riportato da uno studio condotto dall’Ordine dei medici però, due studi su tre non hanno aderito all’iniziativa e questo ha fatto scattare l’ira da parte dell’Assessore Alessio D’Amato. In una intervista rilasciata al Messaggero, infatti, l’assessore ha considerato “disertore” chi non aderirà alla campagna vaccinale.

Il Comunicato dell’Asl Roma 5

La ASL Roma 5 sta già rifornendo le Unità di Cure Primarie (UCP) delle dosi necessarie del vaccino Astrazeneca per le vaccinazioni.

I pazienti quindi possono fare riferimento ai propri medici di base che, anche grazie all’accordo fra i sindacati rappresentativi, i MMG e la Regione Lazio, possono vaccinare presso i propri studi o presso le UCP in accordo con la ASL, compatibilmente alla disponibilità delle dosi di vaccino.

I MMG che hanno aderito stanno terminando l’attività di formazione necessaria.

Rimane la possibilità per i medici di base di vaccinare i propri pazienti fragili o over 80 con vaccino Pfizer messo a disposizione dalla ASL previo preventivo accordo con l’Azienda.

Sui 335 MMG della ASL Roma 5 al momento ha aderito circa il 70 per cento. Si invita chi non l’avesse ancora fatto a dare la propria disponibilità. L’Azienda sta anche provvedendo a contattare singolarmente i MMG.