Temperature in rialzo questa settimana nelle province di Roma e Frosinone. Il week-end è alle porte, scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 26, 27 e 28 febbraio 2021 nella zona della provincia di Roma e Frosinone.

Previsioni meteo 26-27-28 febbraio 2021 in provincia di Frosinone

Venerdì: tempo soleggiato. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3152m.

Sabato: leggeri banchi di nebbia in mattinata ma, per tutto il resto della giornata, è previsto un cielo sereno. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2878m.

Domenica: sole splendente tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2283m.

Previsioni meteo 26-27-28 febbraio 2021 in provincia di Roma

Venerdì: tempo soleggiato. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3169m

Sabato: previsto sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2886m.

Domenica: previsti cieli sereni. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2313m.