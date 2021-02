La scorsa notte, ad Alatri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed in particolare quelli predatori, controllavano e deferivano in stato di libertà un 35enne del capoluogo (già censito per reati contro il patrimonio e la persona), domiciliato ad Alatri e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..

Il prevenuto, già noto agli operanti poiché tra le prescrizioni previste dalla citata misura vi era quella di non uscire dal proprio domicilio dalle ore 21.00 alle ore 07.00, veniva sorpreso alle 05.00 circa del mattino a girare a piedi per strada, senza una valida giustificazione.