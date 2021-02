A Roma, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del commissariato Sant’Ippolito hanno arrestato per tentato furto aggravato C.R. un italiano di 31 anni sorpreso a rubare all’interno di un veicolo parcheggiato. L’episodio è avvenuto poco dopo le 23 della notte del 23 febbraio 2021, in via dei Durantini (zona via dei Monti Tiburtini).

I fatti

L’uomo, dopo aver forzato la serratura del veicolo con un cacciavite, ha tentato di smontare l’airbag lato passeggero.

Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto una cassetta in plastica contenente una chiave a crick con adattatori di varie misure, un kit con chiavi a bussola, un cacciavite con punta a taglio ed una bomboletta spray di olio sbloccante.

Altro furto a Trastevere

E’ stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trastevere mentre stava tentando di rubare all’interno di un’autovettura parcheggiata. G.M.M.F., egiziano di 31 anni, dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato per tentato furto aggravato. L’episodio è avvenuto alle 11 di ieri, in via Dandolo (Trastevere).

Foto di repertorio