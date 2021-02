Colli Albani. Ruba il monopattino ad una donna e poi aggredisce i poliziotti: arrestato

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio ad arrestare per rapina, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, un uomo che due giorni fa, mentre si trovava nei pressi della fermata metro “Colli Albani”, ha soffermato la sua attenzione verso una donna che, uscita da un vicino supermercato, stava per salire sul suo monopattino. E’ bastato un secondo di disattenzione e il malvivente con una mossa repentina è salito a bordo del mezzo e si è dato alla fuga.

I fatti

La scena è stata notata dai poliziotti che, seppur appiedati e in evidente difficoltà ad inseguirlo, sono riusciti a raggiungerlo in prossimità dell’intersezione di via Albano dove, dopo aver perso il controllo del monopattino, l’uomo ha continuato, per non essere bloccato, a divincolarsi con spintoni e calci.

Bloccato è stato accompagnato negli uffici del commissariato e S.F., un senza fissa dimora di 35 anni, dopo gli accertamenti di rito, è stato accompagnato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.