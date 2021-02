Tenta una rapina con un coltello poi, vistasi scoperta dalla Polizia di Stato, ha rivolto l’arma anche contro gli agenti: nei guai una 24enne.

La vicenda

Poco prima della pausa pranzo, il titolare di un negozio di abbigliamento nella zona di Casal del Marmo, quando ha chiesto ad una cliente come potesse servirla, si è sentito rispondere “apri la cassa!”. La donna, per rafforzare la minaccia, ha poi estratto un coltello, puntandolo contro il negoziante. Una terza persona, vista la scena, ha chiamato il 112 e gli equipaggi della Polizia di Stato sono giunti in pochi secondi.

La rapinatrice, sentendo in lontananza le sirene della polizia, ha desistito, è uscita dal negozio ed ha tentato la fuga. Quando i poliziotti della Sezione Volanti e del XIV Distretto Primavalle l’hanno raggiunta, la ragazza ha estratto nuovamente il coltello. Gli agenti sono riusciti a disarmarla ma la donna ha continuato a colpirli con calci e pugni.

Condotta negli uffici di polizia la malvivente, una 24enne, è stata arrestata e posta a disposizione della magistratura.

Due dei poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure dei medici e ne avranno almeno per 7 giorni.

