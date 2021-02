Da qualche tempo si sta discutendo un progetto ambizioso riguardante il monumento simbolo della città di Roma: si tratta, fra le altre cose, di offrire a visitatrici e visitatori la possibilità di vedere non soltanto i sotterranei (come è stato possibile finora), ma di raggiungere anche il centro dell’arena del Colosseo.

Il governo ha infatti stanziato 18,5 milioni di euro per la realizzazione di una struttura altamente tecnologica, reversibile e non invasiva. Il bando di gara è scaduto da qualche giorno (1° febbraio) e l’inizio dei lavori è previsto per quest’anno. Il completamento, invece, è previsto per il 2023.

Non solo si potrà guardare il monumento dal punto di vista dei gladiatori, ma si avrà una visione completa del complesso sistema di strutture e meccanismi sottostanti, tramite la copertura degli ambienti ipogei. Ma in cantiere ci sono anche altri straordinari progetti: Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo, ha infatti dichiarato che l’intenzione è quella di rendere l’edificio fruibile anche come sede di concerti e spettacoli teatrali.

Strepitose novità in arrivo, insomma. Non vediamo l’ora di ricominciare ad assistere agli spettacoli dal vivo, e farlo al Colosseo sarebbe un sogno… A questo proposito, se anche tu ti stai chiedendo quali altri monumenti famosi dovrebbero essere adibiti a location per gli spettacoli, continua a leggere questo articolo: ne abbiamo individuati cinque. Non abbiamo preso in considerazione gli edifici religiosi in quanto, appunto, adibiti al culto.

1. 30 St Mary Axe, Londra

È uno degli edifici più iconici dell’Inghilterra, conosciuto anche con il soprannome di the Gherkin (“il cetriolino”) per la sua singolare forma. Questo grattacielo, ultimato a dicembre 2003 e aperto ad aprile 2004, alto 180 metri e formato da 41 piani, è considerato uno dei migliori esempi dell’architettura moderna e presenta delle interessanti caratteristiche di ecosostenibilità.

The Gherkin è stato venduto due volte e l’attuale proprietario è il miliardario brasiliano Joseph Safra con la sua Safra Group corporation. A occupare questo edificio, per la maggior parte, come si può immaginare, sono aziende e istituzioni bancarie (visitare il Gherkin, infatti, è praticamente impossibile); tuttavia, se dovesse essere venduto una terza volta, sarebbe fantastico come sede per spettacoli e complesso alberghiero. È facile immaginarlo con lussuose suite, bar ultra-panoramici, un casinò e qualche piano destinato allo shopping: il Gherkin potrebbe diventare l’equivalente londinese del Marina Bay Sands di Singapore.

2. Casa Danzante, Praga

La sede degli Uffici Nazionali Olandesi a Praga è un immediatamente riconoscibile dal soprannome: Casa Danzante (Tančící dům). Si tratta di una struttura decostruttivista progettata dagli architetti Vlado Milunić e Frank Gehry e realizzata fra il 1992 e il 1996. La sua comparsa sollevò non poche critiche, fondate sul forte contrasto dell’architettura dell’edificio con le altre costruzioni circostanti, più tradizionali (gotiche, barocche, art nouveau).

All’origine, questa struttura di nove piani consisteva in due piani commerciali e sei livelli di uffici, più un ristorante all’ultimo piano; in seguito, due piani sono stati convertiti in albergo, uno è stato adibito a galleria d’arte e all’ottavo piano è sorto un bar con vetrate.

Tutto bellissimo, per carità, ma… dato il suo design unico, non sarebbe fantastico se la Casa Danzante venisse trasformata interamente in centro culturale? Magari con un’area per la musica dal vivo…

3. HMY Britannia, Leith

HMY Britannia è stato il panfilo della famiglia reale inglese ed è oggi una delle attrazioni turistiche più famose e gettonate di tutta la Scozia. Fu costruito nel 1952 per ordine di Elisabetta II e, dopo aver percorso la bellezza di 1.087.623 miglia (pari a 2.014.278 chilometri) in 40 anni di servizio, è stato radiato nel 1997.

Gli eleganti e lussuosi interni attirano più di 400.000 visitatori ogni anno. Abbiamo provato a immaginare la conversione di questa imbarcazione: con la sua storia e le sue caratteristiche potrebbe diventare uno splendido hotel di lusso, magari dotato di casinò ultra-esclusivo. Sarebbe fantastico ripassare le regole della roulette, vestirsi di tutto punto e andare a giocare alcuni spin, prima di andare a dormire in una suite che, tanti anni fa, era la camera da letto della famiglia reale…

Liberare la fantasia è molto divertente, ma è alquanto improbabile che il Britannia venga davvero convertito in struttura ricettiva. C’è però un precedente: il transatlantico Queen Elizabeth II è diventato un hotel di lusso a Dubai.

4. Città Proibita, Pechino

Zǐjìnchéng in cinese (letteralmente “Città Purpurea”), la Città Proibita di Pechino è il più grande palazzo del mondo, con i suoi 720.000 m2, 980 edifici e 8707 camere. Costruita tra il 1406 e il 1420, è stata il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing.

Nel 1925 è diventata un museo e dal 1987 è annoverata nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO per essere la più grande collezione di antiche strutture in legno che sia arrivata fino a noi.

Ma non è tutto: la Città Proibita è anche uno dei luoghi turistici più visitati al mondo (attira fra i 14 e i 19 milioni di visitatori ogni anno), nonché l’immobile più prezioso del mondo (il suo attuale valore di mercato si aggira attorno ai 70 miliardi di dollari).

Ovviamente non c’è alcuna possibilità che questa magica struttura diventi un’enorme location destinate all’intrattenimento ma, se accadesse, vorremmo andarci subito!

5. Castello di Bran, Romania

Pensando al Castello di Bran viene subito in mente il conte Dracula; anzi, molte persone lo chiamano proprio “il Castello di Dracula”. Eppure, questo splendido edificio non corrisponde alle descrizioni fatte nel romanzo (Vlad III di Valacchia viveva infatti nella Fortezza di Poenari).

Il Castello di Bran, costruito nel XIV secolo, attrae milioni di turisti ogni anno, attirati dalla sanguinaria leggenda che lo riguarda: infatti, è sede di un museo e vi si tengono visite guidate. Questo è senz’altro uno di quei luoghi che vedremmo perfetti per i concerti e i festival, magari a tema gotico e “vampiresco”.

Quali altri posti famosi vi vengono in mente, dopo la lettura di questo articolo?