Furgoni: aumentano i noleggi tra aziende e privati

La formula del noleggio per quanto riguarda mezzi come i furgoni continua a essere quella preferita sia dai privati che dalle aziende per le più svariate esigenze: traslochi, spostamenti di lavoro o in famiglia e persino trasporto di beni sono tra le motivazioni più “gettonate” per le quali, sempre più spesso, si naviga sul web tra i migliori portali professionisti del settore.

Tra le città in cui cresce la richiesta di noleggio per i furgoni, anche online, c’è Roma, a causa dell’alta concentrazione di imprese e di popolazione sul territorio. Tra le aziende specializzate nel servizio attive nella Capitale c’è, per esempio, Giffi Noleggi, che vanta una grande esperienza nel settore e mette a disposizione la possibilità di noleggiare veicoli, macchinari e attrezzatura professionale per l’appunto anche sul web.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, tutti i mezzi selezionati dalla ditta per il servizio possono essere visualizzati nell’apposita sezione “Noleggio furgoni Roma” del sito ufficiale, dove nel caso di necessità è possibile richiedere anche il nolo a caldo, ovvero con operatore dedicato.

Vantaggi del noleggio

Il noleggio consente di avere il furgone a disposizione solo ed esclusivamente quando serva e per il periodo di tempo desiderato: un trasloco di pochi giorni o un giro di consegne che dura un mese e persino trasferte all’estero per periodi di settimane potranno contare sulla tipologia di mezzo più adatta senza che l’azienda o il privato di trovino costretti ad acquistarlo.

Al contrario di un furgone che si possieda, infatti, le tutte spese relative alla polizza assicurativa, al bollo, alle manutenzioni ordinaria e straordinaria sono oneri che spettano al proprietario della ditta di nolo: l’unica spesa di cui si dovrà occupare il cliente sarà quella del rifornimento di carburante nel momento in cui diventi necessario.

Un altro vantaggio si riferisce alla qualità dei mezzi: chi noleggia si preoccupa di fornire sempre un parco macchine efficiente, con controlli che avvengono sia prima della consegna che al momento in cui il furgone rientra. Infine, da non dimenticare la possibilità di noleggiare tipologie di furgone diverse in momenti differenti: laddove un giorno possa tornare utile un minivan, in altre occasioni può persino rendersi indispensabile un furgone frigo.

Tipologie di furgoni

I furgoni più semplici, come i minivan o quelli di grandezza intermedia sono perfetti sia per i privati che per le aziende: la prima categoria può trasportare in sicurezza beni di ogni tipo, magari movimentando mobili da un appartamento all’altro oppure in un ufficio; i secondi possono fare la medesima operazione per lavoro, noleggiando il mezzo (o i mezzi) nei periodi in cui la richiesta aumenta.

I grandi sportelli scorrevoli laterali, uniti alla pedana posteriore, permettono di caricare e scaricare con sicurezza mobilia e persino elettrodomestici, anche se per questi ultimi o per mole di oggetti più importante, si predilige il centinato con cassone cubo che spesso presenta sponde idrauliche: si tratta di un mezzo usato anche per consegne e trasporti di alimenti e viene impiegato in special modo nell’ambito del commercio e dell’esportazione.

Per trasportare persone, poi, vi sono furgoni a 9 o più posti ove caricare passeggeri con i loro bagagli e, laddove l’azienda si trovi bene a usarlo per una trasferta, un privato potrebbe noleggiarlo per una vacanza in famiglia. La versatilità di tale veicolo è spesso anche riportata nei sedili, reclinabili in varie posizioni per far accomodare al meglio i passeggeri.

I furgoni con cassone fisso o ribaltabile e persino con gru, invece, sono richiesti soprattutto dalle ditte edili o di ristrutturazione ove si renda necessario trasportare in sicurezza materiali più o meno fragili, quali ad esempio legname, infissi o lastre di vetro. Appannaggio quasi esclusivo delle aziende alimentari, sono infine i furgoni refrigerati nei quali, regolando le temperature, si possono movimentare cibi freschi o surgelati senza mai interrompere la catena del freddo.