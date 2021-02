Lazio, Coronavirus. Raggiunta quota 90mila vaccini tra gli over 80

L”Assessore alla Sanità D’Amato dichiara che è stata raggiunta quota 90mila vaccini fra gli over 80 oggi, 23 febbraio 2021.

Lazio, Coronavirus: raggiunte le 90mila vaccinazioni fra gli over 80

IL LAZIO STA CORRENDO, SIAMO PRIMA REGIONE ITALIANA PER VACCINI A ANZIANI

“Alle ore 12 nel Lazio sono state raggiunte le 90 mila vaccinazioni per gli over 80 che rappresentano il 22% della platea interessata. È fondamentale mettere in sicurezza gli anziani è la categoria più fragile che deve essere immunizzata al più presto.

Noi stiamo correndo e il Lazio è la prima Regione italiana per anziani vaccinati”, lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Foto di repertorio