Il Comune di Colleferro ha pubblicato l’avviso per l’erogazione dei buoni spesa per generi alimentari e farmaci in sostegno di chi ha sta subendo maggiormente gli effetti della pandemia da Covid-19.

Per fare richiesta bisogna essere residenti o domiciliati a Colleferro, essere in carico al servizio sociale comunale o essere stati segnalati dagli enti del terzo settore. Per le famiglie non in carico ai servizi sociali, il Comune richiederà un’ autocertificazione in cui si dichiarerà di trovarsi in una situazione di difficoltà collegata all’emergenza pandemica.

L’avviso specifica che “non possono presentare domanda i cittadini che non hanno subito, se stessi e il proprio nucleo familiare, flessione/perdita di reddito a causa dell’emergenza sanitaria”.

Come stabilito dalla Regione Lazio, il buono spesa avrà un valore di 5 euro al giorno per ogni persona, elevabile a 7 euro in caso il destinatario sia un minore, per un importo massimo concepibile pari a 100 euro a settimana per singolo nucleo familiare.

Come presentare la domanda

Per richiedere i buoni spesa bisogna scaricare il modulo dal sito del Comune ( a questo link) o richiedere la documentazione direttamente in Comune. Le domande posso essere inviate tramite posta elettronica, all’indirizzo comunecolleferro@legalmail.it o consegnate a mano all’ufficio protocollo entro e non oltre il 18 marzo 2021