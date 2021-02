Ieri, 22 febbraio 2021, la Prefettura di Roma, con una nota trasmessa ai Comuni di Colleferro e Carpineto Romano, ha fatto chiarezza sull’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 20 febbraio con riferimento agli spostamenti degli studenti fuori dalla zona rossa per svolgere lezioni in presenza.

La nota della Prefettura di Roma

Il chiarimento, richiesto dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Giulio Santonocito su impulso dei Sindaci Pierluigi Sanna e Stefano Cacciotti, si è reso necessario in seguito alle interpretazioni contrastanti emerse nella giornata di domenica.

La Prefettura con la nota ha specificato che, fino al termine della zona rossa, gli studenti di Colleferro e Carpineto Romano non potranno frequentare lezioni in presenza in scuole site fuori dai confini comunali.

Foto di repertorio