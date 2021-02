“Ci meraviglia molto che il Sindaco del Comune di Colleferro Pierluigi Sanna stia stia comunicando ai suoi cittadini che i centri estetici dovranno rimanere chiusi nel suo comune che è diventato zona rossa”, inizia così il comunicato di Confestetica, che prosegue: “Nonostante la recente pronuncia del TAR del Lazio – Sez. Prima n. 1862/2021, pubblicata il 16 febbraio 2021, che annulla il DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui i centri estetici dovevano rimanere chiusi, mentre i parrucchieri aperti.

L’ordinanza della Regione Lazio n 17/ 2021, pur essendo successiva alla sentenza, fa riferimento al DPCM del 14 gennaio 2021: “VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021”; alla lettera “l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al DPCM 14 gennaio 2021”.

Pertanto, visto che il DPCM è stato annullato con Sentenza n. 1862/2021 e visto che nell’Ordinanza viene richiamato lo stesso DPCM, i centri estetici devono rimanere aperti, dal momento che tale sentenza è immediatamente esecutiva. Però lei sig. Sindaco, sulla pagina Facebook ufficiale del comune di Colleferro, comunica ai suoi cittadini l’esatto contrario – Centri Estetici Chiusi – creando inevitabilmente dei gravissimi danni sia alle estetiste del suo Comune sia alle loro clienti.

Per inciso, le rammentiamo che tra i motivi della sentenza di annullamento del DPCM, è stato evidenziato “l’eccesso di potere” e la “discriminazione” da parte della P.A. in quanto parrucchieri ed estetiste eseguono gli stessi trattamenti estetici, così come previsto dalle leggi nazionali di settore, ma era stata imposta la chiusura solo alle estetiste e non ai parrucchieri.

Ci chiediamo perché ancora lei non abbia provveduto a risolvere questa vicenda.

Confestetica, l’associazione delle estetiste maggiormente rappresentativa, qualora ravviserà dei danni causati dalla sua negligenza, non esiterà a presentare una richiesta di risarcimento danni per tutti i centri estetici di Colleferro, che lei sta tenendo chiusi illegittimamente” – concludono.

Le parole di Sofi

Sulla vicenda si è espresso anche il Consigliere Comunale dell’opposizione di Colleferro, Rocco Sofi (FdI): “Centri estetici in zona rossa: fateli riaprire. Come già proposto dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia nella conferenza dei capigruppo di sabato 20.02.21, secondo quanto sancito dalla sentenza del TAR Lazio del 16.02.2021”.