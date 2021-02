Ostia, incendio in uno stabilimento sul Lungomare Amerigo Vespucci

Oggi, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 07.24 una Squadra VVF 13/A con il supporto di due Autobotti all’altezza del Lungomare Amerigo Vespucci presso uno stabilimento per via di un incendio che ha coinvolto una struttura in legno adibita a magazzino per attrezzature relative a sport acquatici, canoe, tavole da surf ecc. oltre ad un piccolo locale utilizzato come ufficio.

Non ci sono state per fortuna persone coinvolte. Sul posto presenti anche le forze dell’Ordine. Ancora sconosciute le cause dell’incendio.