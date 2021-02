È accaduto ieri, intorno alle ore 21 e 40 in via dei Gerani. Un uomo si è introdotto in un parcheggio dei camper cercando di rubarne uno.

Ecco cosa è successo in zona Centocelle, a Roma

Si è introdotto all’interno di un camper parcheggiato ed ha tentato di avviare il motore per darsi alla fuga. Colto sul fatto dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, lo straniero, identificato per P,R.J. cileno di 41 anni, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Foto di repertorio.