Come traslocare a Roma: tutto quello che c’è da sapere

Il trasloco è un’operazione che non deve essere sottovalutata e sono diversi gli elementi da prendere in esame per far sì che tutto vada per il verso giusto. Se ci si sta spostando in una grande città come Roma tenere tutto sotto controllo può risultare più difficile, ecco perché in molti preferiscono chiedere il supporto di ditte specializzate in traslochi.

Roma è una delle città italiane con il mercato immobiliare più attivo: che si decida di acquistare una nuova casa o di spostarsi in un altro immobile in affitto non fa differenza, in entrambi i casi infatti sarà necessario organizzare il trasloco nei minimi dettagli, cercando di risparmiare tempo e di ridurre la spesa. I costi di un trasloco a Roma sono uno degli elementi da tenere in considerazione, soprattutto per chi ha molti oggetti da spostare nella nuova abitazione e potrebbe sicuramente beneficiare di una riduzione delle spese organizzando il trasloco in maniera efficiente e ottimizzando i tempi necessari per completare l’operazione.

Consigli per organizzare il trasloco a Roma

Per ridurre lo stress correlato al trasloco, rendere l’ingresso nella nuova abitazione più semplice ed evitare di perdere tempo e denaro allungando inutilmente la durata dell’operazione è utile seguire alcuni consigli per traslocare a Roma. Si tratta di suggerimenti che fanno riferimento in questo caso alla capitale d’Italia, ma che in realtà possono essere adattati a tutti i traslochi, soprattutto a quelli che avvengono nelle grandi città.

Pianificare il percorso

Spesso ci si dimentica di pianificare il percorso, dimenticando che a Roma la viabilità può diventare problematica in alcune ore della giornata e sulle arterie principali che collegano le zone più frequentate di Roma e provincia.

Il consiglio è di studiare il percorso più veloce, che non necessariamente è quello più breve dal punto di vista del chilometraggio: è preferibile infatti optare per un percorso più lungo che preveda strade poco trafficate, piuttosto che farsi ingannare dal numero inferiore di chilometri e restare poi imbottigliati nel traffico per ore.

Lo studio e la pianificazione del percorso diventano tanto più importanti quanto maggiore è la distanza tra la vecchia casa e la nuova abitazione in cui si desidera traslocare. Per spostamenti ridotti si può anche fare a meno di questa pianificazione perché non influirebbe molto sul tempo di percorrenza, mentre per percorsi medio-lunghi è fondamentale scegliere con cura il tragitto per risparmiare tempo e per evitare lo stress che sarebbe causato dal traffico.

Scegliere il giusto veicolo per trasportare gli oggetti

Chi decide di occuparsi in prima persona dello spostamento degli oggetti da una casa all’altra deve ricorrere nella maggior parte dei casi al noleggio di un furgone. Portare gli oggetti con l’auto sarebbe infatti scomodo, perché obbligherebbe a fare più viaggi ed impedirebbe di trasportare comodamente gli oggetti ingombranti, ad esempio dei complementi d’arredo.

Fortunatamente con il noleggio di veicoli professionali è possibile risolvere il problema e mettersi alla guida di un furgone su cui caricare tutto quello che si deve portare nella nuova casa. Il consiglio è di scegliere il veicolo tenendo conto della quantità di oggetti da trasportare, della volumetria occupata ed anche della tipologia di oggetti. Alcuni oggetti sono infatti fragili e richiedono di essere sistemati in modo particolare per arrivare a destinazione senza danni.

Affidarsi ad una ditta specializzata

Per semplificare al massimo il trasloco e per ridurre al minimo lo stress ci si può affidare ad una ditta specializzata in traslochi a Roma. Rivolgendosi a dei professionisti del settore non ci si dovrà preoccupare di nulla, sarà la ditta infatti a studiare la situazione, ad individuare il percorso ottimale da seguire e a mettere a disposizione i veicoli necessari per il trasporto degli oggetti nella nuova abitazione.