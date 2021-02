Oltre 5mila i controlli della Polizia Locale nel fine settimana, più di 60 le persone sanzionate per mancato rispetto misure anti-contagio: contestazioni scattate anche per un gruppo di ragazzi sorpresi in strada durante il coprifuoco. A Trastevere e Ostiense sanzioni e diffide per 5 locali. più di 60 le persone sanzionate per mancato rispetto misure anti-contagio: contestazioni scattate anche per un gruppo di ragazzi sorpresi in strada durante il coprifuoco.

I controlli

Più di 5mila gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale in questo fine settimana, secondo un piano di vigilanza potenziato già a partire dalle prime ore del pomeriggio di venerdì per verificare il rispetto delle disposizioni atte a tutelare la salute collettiva.

Particolare attenzione alle strade di interesse commerciale, al lungomare di Ostia e ai luoghi tipici della movida, tra cui il Rione Monti, Centro Storico, Tridente, Trastevere, Testaccio, Pigneto, Ponte Milvio, San Lorenzo e piazza Bologna, con 1500 persone e oltre 200 veicoli controllati.

Più di 60 le persone sanzionate per violazione delle normative per la limitazione del contagio: assembramenti e consumo irregolare di alcolici su strada le principali contestazioni. In alcuni casi le irregolarità hanno riguardato il mancato uso delle mascherine. Nei pressi di piazza Fiume, un gruppo di ragazzi è stato sorpreso in strada durante il coprifuoco e in 7 sono stati multati.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno dovuto procedere all’isolamento temporaneo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, di alcune vie e piazze a causa della presenza di un gran numero di persone che, di fatto, impediva il rispetto delle misure anti-contagio.