Maxi assembramenti a Cassino. Dopo le zone rosse di Colleferro e Carpineto Romano, Cassino è stata teatro di assembramenti nel centro cittadino. Il Sindaco, su Facebook, non ha nascosto i suoi malumori.

Il duro sfogo del Sindaco di Cassino

Dopo la giornata che abbiamo vissuto oggi a Cassino, siamo costretti a prendere nuovi provvedimenti, poiché è evidente che non siamo capaci di autoregolarci.

Capisco bene che siamo tutti molto stanchi da quest’anno di pandemia e di chiusure, siamo stanchi da questo inverno molto piovoso che ci ha rinchiuso in casa e sono consapevole che c’è voglia di evasione e di rapporti sociali, ma non è ancora purtroppo il momento.

Scene come quelle viste oggi in città con centinaia di ragazzi che sembrano aver dimenticato il periodo che stiamo vivendo non sono giustificabili.

Proprio oggi nella Regione Lazio sono state dichiarate zona rossa le città di Colleferro e Carpineto Romano a causa degli aumenti dei casi; inoltre tutti gli esperti sono molto preoccupati dall’effetto delle varianti e dai numeri che ci saranno nelle prossime settimane.

Per questo motivo, nonostante nella nostra città abbiamo in questi giorni casi sotto controllo mi vedró costretto già da lunedì mattina a prendere nuovi provvedimenti restrittivi per evitare un aumento dei casi indiscriminati, in accordo naturalmente con il Prefetto di Frosinone e con le forze dell’ordine.

Non possiamo certo permetterci un nuovo lockdown, non possiamo permetterlo per rispetto di tutte le attività commerciali che stanno soffrendo e di tutte le persone che in questi mesi hanno fatto sacrifici rispettando le regole. E faremo di tutto per scongiurarlo!