Come già annunciato, Colleferro e Carpineto Romano saranno zona rossa dall’una di questa notte. Da quanto si apprende dall’ordinanza trasmessa dalla Regione Lazio, tale decisione è stata dettata dalla situazione allarmante venutasi a creare presso una scuola di Carpineto Romano.

Il contagio, provocato dal virus a variante VOC202012/01, si è diffuso poi anche a Colleferro, coinvolgendo almeno 38 persone.

Colleferro e Carpineto Romano in zona rossa

“In esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati, come effettuato

dal SEREMI e dalla ASL Roma 5, è emersa una situazione di criticità in esito a cluster – verificatosi

presso una scuola di Carpineto Romano e diffuso tra i due comuni di Colleferro e Carpineto Romano

– che “provocato dal virus a variante VOC202012/01 può aver coinvolto almeno 38 persone”;

dalle analisi di localizzazione geografica i Comune di Colleferro e Carpineto Romano presentano la

seguente situazione:

con isolamento attuale previsto per 16 persone;

la “situazione attuale sembra confermare la necessità di un’ulteriore e accurato monitoraggio della

situazione epidemiologica”, è quanto riportato dall’Ordinanza firmata da Zingaretti.

Il problema delle scuole

Intanto, il Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, informa che si Appena conclusa la riunione dei capigruppo. Seguirà un incontro con il sindaco di Carpineto Romano assieme agli assessori alla pubblica istruzione delle due città, per valutare attentamente la questione delle scuole.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio