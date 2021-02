Valmontone, bollettino Coronavirus. I dati di oggi, 20 febbraio 2021

Aumentano i casi di Coronavirus a Valmontone. Lo comunica l’Amministrazione Comunale tramite un post social.

Valmontone, 38 positivi al Coronavirus

“Ad oggi, nel Comune di Valmontone, abbiamo 38 positivi, 10 dei quali soltanto nella giornata di ieri.

È per questo che si esortano tutti i cittadini, in particolare i giovani, a continuare ad adottare tutte le precauzioni per evitare il diffondersi del virus: mascherina sempre indossata, distanziamento e frequente sanificazione delle mani. Massima attenzione anche all’aperto dove troppo spesso vedo assembramenti ingiustificati e inaccettabili.

Non vorrei, afferma il sindaco Alberto Latini – se la collaborazione spontanea dovesse venire meno, essere costretto – come alcuni comuni stanno facendo – ad emettere ordinanze che aumentino in modo significativo le restrizioni. Sono ancora convinto che il Covid si batte con l’impegno e il senso di responsabilità di ciascuno di noi “.

Foto di repertorio