“Se la presenza della cosiddetta variante inglese del Covid 19 dovesse essere confermata, alla nostra Colleferro potrebbero essere richieste da Regione, Prefettura ed Als Rm5, forti contromisure. Noi siamo pronti e stiamo sul pezzo, come sempre. Dobbiamo solo stare calmi, attendere indicazioni ufficiali e rispettare le regole.

Vi terremo informati, carissimi concittadini, passo passo e forniremo a tutti, oltre le informazioni, ogni altra assistenza necessaria. Seguo in prima persona l’evolversi della situazione. Siamo una comunità che ne ha passate tante e che è sempre pronta a resistere!”

Aggiornamento delle ore 14:50

Coronavirus. Zingaretti firma un’ordinanza per istituire la zona rossa nei Comuni di Colleferro e Carpineto Romano

“Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nei Comuni di Colleferro e Carpineto Romano a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese. Per ciascuno dei Comuni si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021.

Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 21 febbraio 2021 e verranno applicate per i successivi 14 giorni”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

