Ripetitore di segnale GSM / 3G / 4G: caratteristiche e vantaggi

La telefonia cellulare e le telecomunicazioni sono in costante evoluzione e in continuo sviluppo, tuttavia non è raro che la comunicazione telefonica e la navigazione in internet tramite cellulare sia discontinua, poco performante e instabile.

In tutte queste situazioni, e comunque quando la rete 3G / 4G non sia sufficientemente stabile e veloce, l’uso di un ripetitore segnale cellulare per interni si rivela la soluzione ideale, in quanto consente di potenziare il segnale e di facilitare la comunicazione in qualsiasi ambiente: all’interno di un’auto, in un supermercato, in casa o in ufficio.

Il ripetitore, che deve ovviamente essere scelto nel modello giusto, offre una serie di vantaggi utili sia a livello personale che professionale, ad esempio evita di perdere le chiamate o di dover continuare a ripetersi, prolungando le conversazioni, con notevole disagio anche sotto l’aspetto economico.

Per effettuare la scelta del ripetitore di telefonia cellulare più adatto occorre considerare alcuni criteri determinanti, e in particolare il gestore della rete di telefonia, la località precisa e il luogo in cui avviene la maggior parte delle comunicazioni, che può essere interno ad un edificio o esterno.

Il ripetitore è un piccolo dispositivo che dispone di alcuni cavi e in genere di due antenne, la cui funzione è quella di amplificare la copertura di rete e permettere una maggiore velocità di connessione e la possibilità di migliorare notevolmente la qualità delle chiamate voce.

Alcuni suggerimenti per la scelta del ripetitore

Come abbiamo detto, per scegliere il ripetitore adatto alle proprie esigenze è importante considerare il gestore del servizio di telefonia e il luogo di riferimento.

Un altro criterio molto importante è la necessità di potenziare la rete dati, e quindi la connessione web, oppure le chiamate telefoniche, o ancora tutte e due.

Si raccomanda anche di accertarsi se l’antenna del dispositivo sia compatibile con la tecnologia usata dal gestore della rete cellulare e con l’area geografica, e di valutare anche le dimensioni dell’ambiente di riferimento: un ufficio, un appartamento o un intero edificio.

Acquistare il ripetitore online è una soluzione eccellente, poiché permette di disporre di una scelta ampia e completa di dispositivi e di potersi avvalere di un servizio di consulenza e di assistenza per procedere con la scelta del modello ideale.

Chiedere consiglio è molto importante, soprattutto se non si ha un’idea ben precisa delle caratteristiche tecniche di un ripetitore e dei dettagli da prendere in considerazione.

Le ragioni per ricorrere ad un amplificatore di rete cellulare

Le telefonate di scarsa qualità rendono difficili le comunicazioni e, di conseguenze, interferiscono sia sulla vita privata che sul lavoro. Essere costretti a ripetere ogni frase durante una conversazione, a interrompere la chiamata e rifarla, a spostarsi continuamente alla ricerca di un punto con maggiore copertura è un fastidio notevole, soprattutto per chi utilizza il telefono cellulare per lavoro.

L’amplificatore di segnale cellulare offre la possibilità, con un investimento contenuto, di risolvere il problema di una rete di scarsa qualità, anche in ambienti poco favorevoli, come le abitazioni circondate da una fitta vegetazione o gli edifici con mura molto spesse.