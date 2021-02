E’ stata celebrata oggi, a Valmontone, la prima unione civile in base alla legge Cirinnà. Cerimonia officiata dalla Consigliera con delega ai Matrimoni Laura Mujic per due sposi toscani di origini che hanno scelto Valmontone per vivere e coronare finalmente il sogno della loro vita. Lo spazio dove si celebrano, nella bella stagione, anche i matrimoni civili è stato il suggestivo Palazzo Doria Pamphilj.

Prima unione civile tra due uomini a Valmontone

«Sono molto contenta che anche la nostra amministrazione comunale abbia potuto dare il suo contributo alla democrazia e alla civiltà – dichiara Laura Mujic – io penso che ciascuno di noi abbia il diritto di essere felice nel rispetto degli altri e della legalità senza alcuna discriminazione. L’approvazione della legge Cirinnà è stata fondamentale per poter raggiungere questo importante traguardo anche nel nostro Paese. Colgo l’occasione per porgere i migliori auguri per una vita serena alla nuova coppia».

La Consigliera ha dedicato a Alessandro e Massimiliano la poesia di Pablo Neruda, “Se saprai starmi vicino”. In questa poesia viene trattato l’amore sentimentale, carnale, giornaliero, completo in tutto il suo splendore. Si parla di condivisione e non privazione. Un coesistere armonico, che eleva lo spirito, rendendolo felice ed eternamente giovane. L’amore arriverà travolgendo tutto, emozionando tutto in tutta la sua tenerezza che ripagherà della lunga attesa.