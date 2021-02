Si è da poco concluso il volo del Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato, all’interno di una culla termica, un bambino di appena due mesi in imminente pericolo di vita. Il trasporto, avvenuto con la massima urgenza da Palermo a Genova, si è concluso con il ricovero del piccolo paziente presso l’Ospedale “Gaslini” del capoluogo ligure.

La vicenda

Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza operativa ogni giorno, 24 ore su 24, per prestare soccorso alla collettività, è decollato dall’aeroporto di Ciampino per imbarcare il paziente a Palermo, insieme ai familiari e ad un’equipe medica per assicurare l’assistenza durante il volo.

Ripartito dal capoluogo siciliano, l’aereo è poi atterrato a Genova intorno alle 11:30, dove il piccolo, sempre protetto nella culla termica e nel rispetto delle misure precauzionali connesse all’emergenza sanitaria Covid-19, è stato immediatamente trasferito in ospedale.

Il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Palermo, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che si occupa, tra l’altro, del coordinamento di questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.

Già nelle prime ore del pomeriggio di ieri, su attivazione della Prefettura di Cagliari, un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, aveva portato a termine un trasporto sanitario, condotto questa volta a favore di un uomo di 60 anni bisognoso di essere trasferito d’urgenza dall’Ospedale “Santissima Trinità” di Cagliari all’Ospedale “Niguarda” di Milano Linate.

Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46a Brigata Aerea di Pisa.