Smart fitness: i migliori gadget per rimettersi in forma

La tecnologia è oramai entrata in pianta stabile nelle nostre vite, e la salute non fa eccezione. Oggi abbiamo infatti a disposizione diversi gadget che possono aiutarci a rimetterci in forma o a mantenerci in salute sfruttando al massimo l’attività sportiva. Ecco perché oggi scopriremo la lista dei dispositivi hi-tech più indicati da questo punto di vista.

BILANCIA SMART

La bilancia pesapersone può davvero fare la differenza, perché ci consente di tenere sotto controllo il nostro peso. Alcuni apparecchi, molto avanzati, permettono anche di fare il calcolo della massa grassa e magra. La conoscenza del BMI è infatti molto importante per sapere esattamente se rientriamo in una fascia normopeso o se ci sono degli eventuali problemi.

FITNESS TRACKER

Anche il fitness tracker entra di diritto in questa lista, dato che si parla di un dispositivo essenziale per monitorare tutti i dati relativi alla nostra attività fisica. Fra questi rientrano ad esempio le frequenze cardiache, che possono essere sfruttate per ottimizzare l’allenamento al dimagrimento.

SPIN BIKE

Non potremmo poi non citare la bici da spinning, nota anche come spin bike, fra gli attrezzi più importanti per gli appassionati di home fitness. Si tratta infatti di un tipo di bici indoor, che costa ma che può regalare immensi vantaggi in sede di esercizio fisico a casa, specialmente perché occupa pochissimo spazio e non fa rumore. Inoltre, esistono dei modelli smart, che possono connettersi a dispositivi come smartphone e tablet grazie al modulo WiFi o Bluetooth.

TAPIS ROULANT

Si resta nel settore degli attrezzi da home fitness e smart, solo che stavolta si passa dalle bici da spinning ai tapis roulant. Sul mercato è infatti possibile trovare decine di modelli con motori più o meno potenti, in alcuni casi capaci di raggiungere un picco di 20 chilometri orari. Anche in questo caso, i modelli smart possono essere connessi ai cellulari e ai tablet, e in certe situazioni anche alla tv, se sono dotati di funzione streaming.

CINTURA ADDOMINALI

La cintura per addominali è un altro gadget molto interessante. Nota come fascia addominale massaggiante, questo apparecchio nella teoria permette di facilitare lo smaltimento dei grassi, scolpendo l’addome senza per questo faticare. La sua efficacia è comunque molto limitata se non si fa dell’attività fisica, di conseguenza si tratta più di un supporto che di un elemento sostitutivo.

In realtà ci sono tanti altri dispositivi che possono aiutarci a mantenerci in forma. Si fa ad esempio riferimento a Google Nest, a Smart Jump Rope e a molti altri ancora. E non dimentichiamoci di tutte le app per smartphone progettate per monitorare la nostra attività sportiva, o per espandere le funzionalità degli attrezzi. Basti citare KINOMAP, che può essere utilizzata in combinazione con i tapis roulant di un certo tipo (quelli smart). Altre app note? Nike Training Club, Adidas Runtastic e Yoga For Beginners.