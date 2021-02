Fenomeno casinò live: cosa sono, come funzionano e perché piacciono

Giocare fisicamente in una sala da gioco vuol dire vivere quel prezioso momento di ebbrezza in cui si vede di fronte ai propri occhi la mano del croupier lanciare la pallina nella roulette o girare fisicamente le carte sul tavolo verde. A rendere bello il giocare in questi luoghi, poi, è anche proprio il luogo, l’eleganza della persona che si ha di fronte e che gestisce i giochi, cortese e sorridente, i colori dei casinò. Tutt’altra cosa è ovviamente il gioco online, in cui l’atmosfera è più “giocosa” e animata da musiche e colori sgargianti. Il bello del web è l’indiscutibile comodità di essere a casa propria, specie in questo periodo, di non avere orari o etichette da rispettare.

Da qualche tempo esiste un’alternativa che media fra queste due tipologie di gioco, con la quale si possono avere i vantaggi dell’una e dell’altra. Parliamo del Casinò Live Online, una delle formule di gioco oggi più amate ed apprezzate. Cerchiamo di capire di che si tratta e come funziona.

Cosa s’intende per casinò live?

Il gioco live online è un’esperienza di gioco che si svolge in parte online e in parte “live”, cioè “dal vivo”. È un tipo di formula che si è diffusa una decina di anni fa, ma che sta andando molto specialmente negli ultimi anni. Il motivo probabilmente è che 10 anni fa il livello tecnologico non era sicuramente quello di oggi: i device garantiscono esperienze di utilizzo decisamente più avanzate, con grafiche e audio di livello; la connessione internet ultra rapida una trasmissione di dati di alta qualità, indispensabile dal momento che si tratta di vedere qualcosa che avviene in quel preciso momento in un altro luogo.

La piattaforma a cui si collega il giocatore permette di trasportarlo “virtualmente” in un casinò fisico reale, avendo quindi di fronte ai propri occhi un croupier in carne ed ossa pronto a fare il proprio lavoro, come si entrasse in un classico casinò. Scelto il gioco, con lui è possibile giocare, puntare e, si spera, vincere. È importante sottolineare, anche se risulta evidente a chi è ancora stato in questi luoghi, che le persone che si hanno di fronte non sono attori, ma proprio dei professionisti. Non a caso se capita di andare nella sala da gioco da cui è indicato si trasmette, può capitare di imbattersi proprio in questo personale.

I vantaggi dei casinò live online

Non è un caso se i casinò live online sono quelli più gettonati oggi. I vantaggi sono infatti diversi: