Come viene scritto dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, è arrivato il nuovo bando per l’assunzione di 626 allievi Marescialli nel ruolo di ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Ecco tutti i dettagli

Bando per l’assunzione di 626 Allievi Marescialli

L’Arma dei Carabinieri ha appena indetto un nuovo concorso pubblico per la selezione di 626 Allievi Marescialli nel ruolo di ispettori. Nello specifico, il bando dà avvio all’11° corso triennale, che verrà completato solo nel 2024, per allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Al bando potranno partecipare sia i civili che il personale già impiegato nelle Forze dell’Ordine.

I requisiti:

militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e degli Appuntati e Carabinieri, compresi gli appartenenti al ruolo forestale e gli allievi Carabinieri che non hanno ancora compiuto i 30 anni, in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado. Questi ultimi, in particolare, non dovranno aver riportato (nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni) sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

cittadini italiani che hanno un’età compresa tra i 17 e i 25 anni, in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado. Il limite di età è inoltre innalzato a 27 anni per coloro che hanno prestato il servizio militare.

Le prove che bisogna superare

Il concorso si articolerà sostanzialmente in due prove. La prima consisterà in un questionario di 60 domande a risposta multipla di cultura generale, logica deduttiva e informatica. Successivamente, il candidato dovrà sostenere delle prove fisiche:

corsa di 1.000 metri;

piegamenti sulle braccia;

salto in alto.

Come fare per inviare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata tramite procedura telematica sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Il termine per la presentazione è il prossimo 15 marzo 2021. Per procedere con l’inoltro della domanda bisognerà essere in possesso delle credenziali SPID o anche di un lettore di smart-card installato nel PC in modo tale da poter utilizzare la carta nazionale dei servizi.