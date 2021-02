Ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, nel corso di servizio perlustrativo hanno proceduto a controllare e segnalare le sottonotate persone per detenzione illecita di stupefacenti per uso personale e altro:

I controlli

Un 31enne (già censito per stupefacenti ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) e una 35enne, entrambi del capoluogo.

Gli stessi controllati in orario notturno a bordo di autovettura condotta dal 31enne sono stati trovati in possesso rispettivamente di grammi 0,83 di cocaina, mentre la 35enne è stata trovata in possesso di grammi 1.33 di marijuana e grammi 1,51 di hashish, il tutto sottoposto a sequestro.

I fermati sono stati altresì sanzionati amministrativamente per inosservanza delle normative anti Covid-19, non rispettando il coprifuoco che impone di non uscire di casa dalla 22,00 alle 05,00. Al 31enne è stata inoltre ritirata la patente di guida.

Fermato anche un 24enne del luogo: mentre girovagava a piedi per le vie cittadine, alla vista dei militari si disfaceva di una busta di plastica gettandola in un cassonetto. Quest’ultima è stata prontamente recuperata dagli operanti ed al suo interno vi erano grammi 0,80 di sostanza stupefacente tipo hashish. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire occultato sulla persona del 24enne un coltellino con la lama intrisa dello stesso tipo di stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

Inoltre, un 27enne del luogo il quale, controllato alla guida della propria autovettura, a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di grammi 1,20 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposta a sequestro.

Problemi anche per un 33enne di Cassino, già censito per evasione e reati inerenti gli stupefacenti, sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di una 33enne di Alatri, già censita per reati in materia di stupefacenti.

Nel corso di un controllo, i militari operanti hanno notato una busta di plastica poggiata sul tavolo della sala da pranzo che è risultata contenere grammi 0,57 di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire sopra un mobile nei pressi del tavolo, un barattolo di plastica contenente ulteriori grammi 6,00 di analoga sostanza stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

Infine, a Boville Ernica, i militari della locale Stazione nel corso di servizio perlustrativo hanno controllato un’autovettura con alla guida un 24enne del circondario, il quale a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di grammi 2,4 di hashish, sottoposta a sequestro.