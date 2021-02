“Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza al giovane ragazzo di Sora e alla sua famiglia, coinvolti nell’ennesimo episodio di bullismo online e omofobia tra giovani. Non possiamo più accettare che l’orientamento sessuale diventi motivo di ironia o discriminazione, soprattutto a scuola dove è fondamentale garantire un ambiente sicuro per tutte le ragazze e i ragazzi, educando ai valori del rispetto e della non violenza.” Commenta così Eleonora Mattia – Presidente della Commissione scuola, politiche giovanili, pari opportunità in Consiglio Regionale del Lazio – la notizia di un episodio di cyberbullismo a sfondo omofobico che ha coinvolto un giovane studente di 15 anni di Sora, tramite la diffusione di un’immagine personale modificata con scritta offensiva.