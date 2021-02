Lazio, autovelox posizionati sulla Pontina fino a domenica 21 febbraio 2021

Da oggi, lunedì 15 febbraio 2021 fino a domenica 21 febbraio 2021 sono in funzione alcuni autovelox temporanei nel Lazio. Vediamo nel dettaglio dove verranno posizionati in base alle comunicazioni del Compartimento della Polizia Stradale.

Autovelox attivi sulla Pontina da oggi fino al 21 febbraio 2021: ecco i tratti interessati

Da oggi, lunedì 15 febbraio 2021, fino a domenica 21 febbraio 2021 , il Compartimento della Polizia Stradale posizionerà il telelaser sulla via Pontina, strada che unisce Roma a Latina. È un modo, questo, per cercare di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura e a rispettare la distanza di sicurezza, in modo tale da evitare incidenti.

Ecco la tabella aggiornata: