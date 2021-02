Coronavirus, nel Lazio oggi si raggiunge quota 50mila vaccini agli over 80

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI RAGGIUNGEREMO QUOTA 50 MILA VACCINI A OVER 80 ANNI, OLTRE IL 12%’

“Oggi raggiungeremo la quota delle 50 mila vaccinazioni agli over 80 anni nel Lazio (compresi anche coloro che compiranno gli 80 anni in questa annualità), una percentuale superiore al 12% della popolazione target, con picchi del 20% nella Asl di Viterbo. Si tratta di uno sforzo straordinario e ringrazio per la loro professionalità e umanità tutti i nostri operatori impegnati nelle vaccinazioni, stiamo mettendo in sicurezza la fascia più debole della popolazione e quella maggiormente a rischio. Ad oggi si sono prenotati 253 mila over 80 e circa 15 mila hanno richiesto un’assistenza domiciliare, una quota pari al 5%. Le vaccinazioni domiciliari sono iniziate in tutte le Asl”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.