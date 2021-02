Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, predisposti nel fine settimana dalla Compagnia di Frosinone, i Carabinieri del N.O.R. hanno tratto in arresto per “evasione” un 24enne di origini rumene, domiciliato nel capoluogo ciociaro, già noto alle forze dell’Ordine per reati inerenti gli stupefacenti e il patrimonio.

I fatti

L’uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari con applicazione del “braccialetto elettronico” a seguito di condanna per il reato di spaccio di stupefacenti commesso a Frascati (RM), nel mese di giugno 2020, veniva sorpreso dagli operanti mentre, a piedi, si aggirava nella parte bassa della città, in violazione alla predetta misura detentiva.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Frosinone, in attesa del rito direttissimo che sarà disposto dall’Autorità Giudiziaria.