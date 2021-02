Allarme nella scuola elementare Camillo Caetani di Latina. La dirigente scolastica ha deciso di chiudere sette classi con l’inizio del periodo di contumacia.

La comunicazione ufficiale da parte della scuola

Si comunica il provvedimento da parte della ASL di contumacia cautelativa per le classi 3A, 3B, 3C, 3D e 3E; 2C e 5D della Primaria Caetani, con sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire dalla data del 12/02/2021, in attesa di tampone molecolare.

Il provvedimento da parte della ASL di Quarantena domiciliare per la classe 3C della secondaria Manuzio (per contatto stretto asintomatico), che rappresenta una disposizione rivolta a soggetti sani, è di 14 giorni dall’ultima esposizione, avvenuta il 09/02/2021 e si intende operativo dal 13/02/2021 al 23/02/2021.

Qualora, nel periodo che intercorre tra la data dell’ultima esposizione e la data di fine quarantena, si fosse sviluppato (o si sviluppasse) sintomatologia riferibile al Covid, si dovrà tempestivamente darne notizia sia al proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta per la presa in carico del percorso assistenziale, che al Referente Scolastico Covid 19 per la corretta gestione del caso. In assenza di tale necessità, al termine del periodo di quarantena, il giorno 24/02/2021 si potrà fare rientro a scuola..

Qualora la ASL valutasse la necessità di dover effettuare un tampone prima del rientro a scuola, verranno fornite, per tramite del vostro Referente Scolastico Covid 19, tutte le indicazioni necessarie.