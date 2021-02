Ieri, 12 febbraio 2021, alle 18:30 circa, alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Sora giungeva chiamata di aiuto da parte di un tabaccaio di Arpino a seguito di rapina perpetrata presso la sua attività.

I fatti

Due giovani armati di un coltello, con il volto coperto da felpa e scaldacollo, hanno obbligato il proprietario a consegnare 130 euro in banconote di vario taglio, per poi dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti. Immediatamente, sono state diramate le ricerche dei due giovani, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sora, che hanno subito individuato, nel centro abitato arpinate, due soggetti compatibili con la descrizione fornita dalla vittima fermati dai militari della locale Stazione. Accompagnati presso la Compagnia di Sora i due sono stati sottoposti a perquisizione personale, grazie alla quale sono state rinvenute le banconote asportate in un calzino di uno dei due ragazzi.

Nel frattempo altre pattuglie, impegnate nel servizio, hanno ritrovato ‘il coltello’ utilizzato e la felpa rossa indossata da uno dei due rapinatori, ben descritta dal tabaccaio che riconosceva anche i due giovani fermati quali autori della rapina. Essendo oramai inconfutabili le fonti di prova a loro carico, S.A. 18enne marocchino, residente a Frosinone, e T.I. 16enne romeno, domiciliato a Sora, sono stati arrestati per il reato di rapina.

Denunciato in stato di libertà un 29enne a Serrone

Nel pomeriggio di ieri, a Serrone, i Carabinieri della Stazione di Piglio denunciavano in stato di libertà un 29enne, residente in Affile.

Durante un controllo alla circolazione stradale, a seguito di perquisizione personale effettuata dai militari operanti, il giovane veniva trovato in possesso di 5 grammi di cocaina.