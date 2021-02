H.19.45 DEL 12.02.2021 Piazza del Pigneto

E’ stato notato mentre urinava su un cassone della nettezza urbana senza nemmeno provare a nascondersi e nonostante il continuo flusso di persone. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore si sono avvicinati, l’uomo per tutta risposta ha iniziato a minacciarli. Sprovvisto di documenti, con non poca difficoltà, i poliziotti sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio. Negli uffici del commissariato, quando ha compreso che sarebbe stato accompagnato presso gli uffici competenti per la sua identificazione, ha iniziato a dare in escandescenza minacciando verbalmente gli operatori e tentando di fuggire quando i poliziotti hanno cercato di farlo salire sulla volante. Dopo una breve colluttazione lo straniero, un ghanese di 40 anni, è stato arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

H.20.00 del 12.02.2021 Lungotevere Prati

In azione la squadra investigativa del commissariato Celio a seguito di alcune denunce di furto soprattutto sui tratti del Lungotevere e nelle strade limitrofe al Colosseo. Servizi mirati di controllo che hanno portato all’arresto in flagranza di due uomini di 29 e 26 anni, il primo con numerosi precedenti di polizia. Sullo loro tracce ormai da giorni, i due sono stati colti in flagranza mentre stavano trafugando all’interno di un veicolo parcheggiato dopo aver infranto il lunotto posteriore. Malgrado il tentativo di fuga, i due sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti. Nell’auto utilizzata dai due per giungere sul posto, gli investigatori hanno sequestrato 2 puntali in ferro con manici in gomma di circa 15 cm. presumibilmente utilizzati per infrangere i lunotti dei veicoli. Arrestati, dovranno rispondere di tentato furto aggravato.

H.21.21 del 12.02.2021 via Muzio Attendolo

Un cittadino iracheno di 30 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore e Prenestino. Lo straniero, in evidente stato di ebbrezza, prima ha tentato di aggredire i passanti e poi ha palpeggiato una giovane ragazza. I poliziotti giunti immediatamente sul posto lo hanno bloccato e messo in sicurezza. Dovrà rispondere di violenza sessuale.

H.23.45 del 12.02.2021 Via Sebastiano Satta

Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del commissariato Sant’Ippolito, hanno arrestato per furto aggravato un italiano di 47 anni con vari precedenti di polizia. L’uomo, dopo essersi introdotto, con un altro soggetto, all’interno di una scuola, è stato bloccato dai poliziotti mentre rubava le monete dalle macchinette distributrici di bevande e alimenti. Si ricerca il suo complice.

