Bellegra, la storia del sacerdote Francescano Farnese

Bellegra – Convento San Francesco Santi di casa nostra Servo di Dio Samuele da Farnese – Sacerdote Francescano Farnese (Viterbo) 8 Aprile 1748 – Bellegra (Roma) 13 Marzo 1807 Il 13 Marzo 1807 circondato dall’affetto dei Confratelli e dalla venerazione dei fedeli, nel Convento San Francesco di Bellegra, moriva il Servo di Dio Padre Samuele da Farnese. Aveva 59 anni di età.

Amante dello studio e della accurata ricerca storica. Essendo dotato di buona calligrafia, ha prodotto e lasciato copie di importanti manoscritti alcuni dei quali sono esposti e si possono ammirare nella loro preziosità nei locali allestiti con gusto e competenza nel nostro piccolo, interessante Museo Francescano. Padre Samuele è stato anche un vero esperto nella lavorazione della paglia: ha lasciato diversi paliotti da altare e tante belle scatoline per la custodia delle ostie e di altri oggetti religiosi.

Alla sua morte i Confratelli Religiosi e medici presenti notarono che le membra del Padre Samuele erano cinte da un robusto cilicio che ne aveva impresso segni profondi. Diverse ore dopo la morte dalle sue vene fluiva sangue abbondante. Il suo corpo resta esposto quattro giorni per il massiccio afflusso dei fedeli venuti a rendergli l’ultimo saluto.

Il Processo Canonico avviato per la sua canonizzazione, purtroppo è rimasto sospeso a causa della storica soppressione napoleonica e negli anni successivi mai ripreso. In attesa della beata risurrezione, i resti mortali del Padre Samuele da Farnese, riposano nella Chiesa del Convento di Bellegra, Cappella dedicata alla Madonna e a San Teofilo da Corte, in un loculo scavato nella parete, accanto a quello dei Venerabili Franceschino da Ghisoni (Corsica) e Filippo da Velletri (Roma).