I vigili del fuoco sono stati allertati dal personale sanitario del 118, per prestare i soccorsi a Roma al noto scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie.

I fatti

La squadra 7A è intervenuta alle ore 15.20 circa, con l’ausilio del CRRC presso un’abitazione in Via Dei Vascellari, a Trastevere. Hanno rinvenuto le due persone prive di sensi, trasportate in codice rosso al San Camillo e all’Umberto I di Roma.

Si stanno svolgendo rilevamenti per valutare la presenza di monossido di carbonio negli ambienti: si pensa possa esserci stata un’intossicazione. I funzionari di servizio sono presenti sul posto. Lo scrittore era stato ieri ospite a Zagarolo di un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale a Palazzo Rospigliosi.

