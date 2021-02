Nella serata di ieri, alle 22:30 del 10 febbraio 2021, in via Lungotevere Testaccio (a Roma), gli agenti di Polizia sono intervenuti per la segnalazione di due persone che stavano rubando all’interno di un’autovettura.

Il furto

Arrivati sul posto gli agenti del commissariato Celio, Colombo e della sezione Volanti, hanno sorpreso all’interno di un’ autovettura due persone, una delle quali alla vista dei poliziotti si è dato a precipitosa fuga. GM.M.F., cittadino egiziano di 31 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso con una persona per la quale proseguono le ricerche.

Il 31enne con precedenti anche per reati contro il patrimonio, aveva all’interno della tasca dei pantaloni un coltello a serramanico probabilmente utilizzato per l’apertura del veicolo.