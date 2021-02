Temperature in rialzo anche se, come da stagione, il freddo non è mancato in questa settimana nelle province di Roma e Frosinone. Il week-end è alle porte, scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 12, 13 e 14 febbraio 2021 nella zona della provincia di Roma e Frosinone.

Previsioni meteo 12-13-14 febbraio 2021 in provincia di Frosinone

Venerdì: previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1590m.

Sabato: tempo in netto peggioramento. Prevista anche neve fino ad un massimo di 0,1 cm. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 514m

Domenica: sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 696m

Previsioni meteo 12-13-14 febbraio 2021 in provincia di Roma

Venerdì: Prevista pioggia, soprattutto verso la fascia pomeridiana. 1 mm di acqua. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1532m.

Sabato: previsti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, con un acqua che dovrebbe arrivare a quasi 15 mm. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1196m.

Domenica: tempo soleggiato. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 544m.